Eccellenza, CLS battuto 4-2 a Camposampiero

UNITED BORGORICCO CAMPETRA-CITTÀ DI CAORLE LA SALUTE 4-2

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Oprean (1’ s.t. Marangoni), Galliot, Volpato (28’ s.t. Regazzo), Rumiz, Antonello, Torregrossa (44’ s.t. Dal Toso), Sartori (33’ s.t. Sessi), Cappella, Chinellato, Tescaro (1’ s.t. Girardi). A disp. Niero, Vasic, Scappin, Nonnato. All. Alessandro Bertan.

CITTÀ DI CAORLE LA SALUTE: Vidizzoni, Seno, Ristic (23’ s.t. Laino), Zecchin, Slongo, Teso (44’ s.t. Bravo), Manoni (32’ s.t. Beqiri), Livotto, Ferrarese, Dariol (27’ s.t. Spader), Ferrazzo. A disp. Tonello, Fiore, Franceschetto, Bortolussi, Brunelli. All. Andrea De Cecco.

ARBITRO: Cazzavillan di Vicenza.

RETI: 20’ p.t. Chinellato, 30’ p.t. Ferrazzo, 39’ p.t. Torregrossa, 12’ s.t. Dariol, 30’ s.t. Cappella, 45’ s.t. Marangoni.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Oprean, Regazzo, Ristic e Livotto. Recuperi: 1’ e 4’.

Un buona Caorle-La Salute sul campo della neo capolista United Borgoricco Campetra resta in partita fino a un quarto d'ora dalla fine ma ritorna a casa con un pugno di mosche. Padroni di casa in vantaggio al 20’ con Chinellato, che va a bersaglio direttamente da calcio d’angolo con una traiettoria beffarda che gonfia la rete. La United sfiora subito il raddoppio con una sassata dalla lunga distanza di bomber Cappella che si stampa sul palo a portiere battuto. Alla mezzora sono però i litoranei a rimettere il match in equilibrio con Ferrazzo, bravo e caparbio nello sfruttare un’incomprensione tra Papagno e Oprean. La reazione locale è furente e solo un incredibile miracolo di Vidizzoni toglie dalla porta un siluro di Torregrossa deviato da un difensore. Il 2-1 è nell’aria e a firmarlo è lo stesso numero 7, che trasforma in oro un assist di Sartori.

Il nuovo vantaggio esalta la furia dei padroni di casa, che in avvio di ripresa vanno ad un passo dal tris con una doppia occasione ravvicinata: capocciata di Galliot a colpo sicuro, salvataggio sulla linea di un difensore, tap-in immediato di Cappella e clamoroso riflesso di Vidizzoni ad abbassare la saracinesca. Scampato il pericolo il CLS riparte rapidissimo e sul ribaltamento di fronte è Dariol a stampare il 2-2 girando in porta un preciso assist dal fondo di Ferrazzo. La United non ci sta e al 75’ torna avanti con il solito Cappella, che con una girata volante incenerisce l’incolpevole portiere veneziano, segnando il 25° gol in campionato. Lo stesso Cappella allo scadere si fa cinquanta metri palla al piede prima di servire al neoentrato Marangoni l'assist per il definitivo 4-2.