Eccellenza, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo (f.f.) Silvia Ruffato, assistito dal Rappresentante dell’AIA Vincenzo Tremamunno, con la collaborazione dei Sigg.: Dario Corradi, Giancarlo Frattina, Luigi Frattina, Pierluigi Parlatno, nella riunione del 26 Aprile 2023 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari:

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara per recidività in ammonizione: Fortunato Jacopo (Sandonà)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

Gregorio Livotto (Caorle-La Salute), IV infrazione.