Eccellenza, domani parecchi anticipi

38^ giornata d Eccellenza in modalità spezzatino per il torneo di Eccellenza: si parte stasera con Piovese-Giorgione e Istrana-Portomansuè, domani pomeriggio quattro partite e le restanti tre mercoledì sera.

La prima delle veneziane a scenderà in campo sarà la Robeganese: i blugranata dopo la tennistica sconfitta con il Treviso saranno impegnati alle 15 di domani sul campo di una Godigese impegnata nella lotta playoff. Arbitra Manzini di Verona.

Mezzora dopo fari puntati su Calvi Noale-Caorle La Salute, un match importante per entrambe. I padroni di casa stanno attraversando un'ottimo momento di forma e continuando l'inseguimento al Treviso, buono anche il rendimento dei litoranei che cercano i punti necessari per evitare i playout. All'andata a Caorle finì 3-0 per i litoranei.

Sandonà e Spinea infine saranno impegnate mercoledì sera, rispettivamente con Liapiave e Vittorio Falmec SM Colle.