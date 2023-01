Eccellenza, domenica con poche soddisfazioni per le squadre veneziane

Il 21° turno del campionato di Eccellenza veneta ha riservato ben poche soddisfazioni alle formazioni veneziane.

La Calvi Noale in casa ha pareggiato 0-0 il big match di giornata con il Portomansuè: i biancocelesti vengono così superati in classifica dalla Godigese e vengono agganciati in terza posizione dallo United Borgoricco Campetra.

Pareggia nel finale invece il Sandonà che allo Zanutto confeziona uno spettacolare 3-3 con l'Arcella. Un match decisamente in saliscendi che alla fine consente ai biancocelesti di raccogliere un punto, restando così piuttosto distanziati dalla zona playout.

Continua il momento negativo del Città di Caorle-La Salute che tra le mura amiche subisce un pesantissimo 5-1 dal Liapiave. La squadra di mister Soncin scende in classifica e si ritrova invischiata nella lotta per la salvezza.

Infine due sconfitte nei match salvezza per Spinea e Robeganese: i gialloblu perdono sul campo del fanalino di coda Piovese restano terzultimi. Ben poco frutto ha dato finora il cambio in panchina tra Centurioni e Vianello. Sconfitta amara per i rossoblu a Istrana che, passati in vantaggio con Ziviani, vengono raggiunti e superati nel finale dai trevigiani.