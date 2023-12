Eccellenza, Dordit per l'attacco del Favaro

Un'entrata e un'uscita per l'attacco del Favaro: dentro Andrea Dordit dal Sandonà, Antonio Selle invece va alla Pro Venezia.

Classe '98, Dordit ha segnato un gol in 6 presenze con la maglia dei biancocelesti del Piave. In carriera ha sempre giocato in Eccellenza, vestendo le maglie di Real Martellago, Calvi Noale, Union Pro e Liventina.

Selle invece scende di due categorie per indossare la maglia della squadra di Murano: il suo bilancio finale a Favaro è di 9 presenze.