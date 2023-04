Eccellenza e Promozione, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Silvia Ruffato nella riunione del 14 Aprile 2023 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari per le squadre veneziane di Eccellenza e Promozione D:

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalica per una gara per recidività in ammonizione: Tiziano Slongo e Fabio Bravo (Città di Caorle-La Salute), Marco Toso (Robeganese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

Giocatori: Dario Teso (Città di Caorle-La Salute)

Allenatori: Matteo Milan (Miranese)