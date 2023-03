Eccellenza, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Silvia Ruffato, nella riunione del 21 Marzo 2023 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari:

MASSAGGIATORI

Squalifica fino al 17 aprile per Conton Pierluigi (Robeganese)

ALLENATORI

Squalifica fino al 30 giugno per Piazza Fabio (Robeganese). "Per gravi offese alla terna arbitrale accompagnate da frasi blasfeme. Alla notifica del provvedimento reiterava gli insulti lanciando la borraccia a terra. Inoltre a fine gara restava nei pressi dello spogliatoio della terna perpetrando gli insulti contornandoli da frasi blasfeme".

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per Gazzin Lorenzon e Rossi Davide (Robeganese)

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) per Pagnoni Cristiano (Città di Caorle-La Salute).