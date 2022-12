Eccellenza, i risultati e i marcatori degli incontri di oggi pomeriggio

L'Eccellenza veneta è scesa in campo oggi pomeriggio per il 14° turno di campionato, il penultimo del girone d'andata. E' stata salvo un caso una domenica amara per le squadre veneziane.

L'unica gioia e decisamente pesante è quella della Robeganese che torna a fare punti, vincendo lo scontro diretto con la Liventina per 1-0. La zona playout dista ancora cinque punti ma sicuramente quella di oggi è un'iniezione di fiducia non da poco.

Due persi per la Calvi Noale che a Sedico con l'ULC pareggia con uno spettacolare 3-3, subendo il gol del pari al termine della partita. La squadra di mister Pulzetti perde così contatto dalla vetta del Treviso che al contrario rafforza il primato.

Seconda sconfitta in altrettante partite per il nuovo Spinea di Matteo Vianello che all'Allende viene battuto 2-1 dal Giorgione. Pesa l'espulsione di Compagno che ha costretto i gialloblu a più di metà partita in 10 uomini.

Non riescono a trovare continuità Sandonà e CLS che dopo le vittorie di giovedì oggi sono state sconfitte a Istrana e Oderzo. In classifica i biancocelesti restano così fuori dalla zona playoff, litoranei invece ai margini dei playout.

Di seguito i risultati completi e i marcatori di oggi

Istrana-Sandonà 3-1: Cendron, Vettoretto, Rigato (I), Manente (S)

Godigese-Arcella: autogol, Rizzi, Meite

Liventina-Robeganese 0-1: Rizzato

Opitergina-Caorle-La Salute 1-0: Morbioli

Piovese-Eclisse Carenipievigina 1-2: Bortolotto (P), Dalla Vedova, Casagrande (E)

Spinea-Giorgione 1-2: Cherif (S), Dalla Santa Casa, Rosin (G).

Treviso-Liapiave 3-1: Sottovia, Simeoni, Posocco (T), Cattelan (L)

Unione Limana Cavarzano-Calvi Noale 3-3: Paier, Malacarne, Band (U), Leonarduzzi, Mello x2

Vittorio Falmec SM Colle-United Borgoricco Campetra 3-1: Cima, Polese x2 (V), Cappella (U)