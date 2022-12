Eccellenza, i risultati e i marcatori dell'ultima giornata del 2022

L'ultima giornata del 2022 per il campionato di Eccellenza ha avuto un sapore agrodolce per le formazioni veneziane.

La Calvi Noale con un 3-0 che non ammette repliche ha battuto l'Istrana e ha chiuso l'anno al terzo posto insieme alla Godigese. La squadra trevigiana con un gol a 15' dalla fine ha espugnato il campo di un CLS che si conferma squadra altalenante. Il Sandonà invece allo Zanutto non è andato oltre lo 0-0 con l'Opitergina, restando così fuori dalla zona playout. In coda niente da fare per la Robeganese che viene battuta 3-0 tra le mura amiche dal lanciatissimo Vittorio Falmec.

Di seguito tutti i risultati e i marcatori della partite

Calvi Noale-Istrana 3-0: Fantinato, Pasha, Coin

Caorle-La Salute-Godigese 2-3: Spader, Ristic (C), Donà, Meite, Ghion (G)

Eclisse Carenipievigina-Liventina 2-3: Janko, Nobile (E), Crivaro x2, Valerio (L)

Giorgione-Treviso 0-4: Posocco, Sottovia x2, Marcolin

Liapiave-Unione Limana Cavarzano 4-4: Paladin x2, Kostadinovic, Cattelan (L), Pradebon, Band, Fiabane, Solagna (U)

Portomansuè-Piovese 2-0: Granati, Filippini

Robeganese-Vittorio Falmec 0-3: Giacchina, Scarpi, Cais

Sandonà-Opitergina 0-0

United Borgoricco Campetra-Spinea 3-0: Volpato, Cappella, Barichello