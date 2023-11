Eccellenza, il Città di Caorle-La Salute ha esonerato l'allenatore Andrea De Cecco

Andrea De Cecco non è più l'allenatore del Città di Caorle-La Salute: la società litoranea, dopo il 2-0 incassato sul campo del Cavarzano, ha ufficialmente sollevato dall'incarico il tecnico. Fatale all'ex mister di Portogruaro e Noventa una classifica deficitaria che vede la squadr all'ultimo posto con 8 punti in 11 partite.

De Cecco era arrivato un anno fa in riva all'Adriatico in sostituzione di Giovanni Soncin, riuscendo a salvare la squadra senza dover disputare i playout. Il Caorle-La Salute domenica prossima al Chiggiato sfiderà l'Eclisse Carenipievigina, optando al momento per una soluzione interna. La prossima settimana dovrebbe arrivare il nome del successore.