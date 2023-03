Eccellenza, il CLS cade a Treviso

TREVISO - CITTÀ DI CAORLE LA SALUTE 2-1

Treviso Football Club 1993: Lombardi, Shukolli (Marinello), Stefani (Busatto), Simeoni (Ghiraldo), Salviato (Boscolo Berto), Severgnini, Boron, Malago’, Guccione (Mosca), De Poli, Posocco. Alllenatore: Cunico.



Città di Caorle-La Salute: Vidizzoni, Seno, Ferrazzo, Zecchin (Dariol), Slongo, Teso, Fiore (Zentil), Livotto (Ferrarese), Beqiri (Brunelli), Bravo, Spader (Ristic). Allenatore: De Cecco.

Marcatori: pt 3' Posocco, 34' Teso, st 12' Simeoni.

Arbitro: Gobbo di Padova

Note: ammoniti Stefani, Cunico, Ferrazzo e Busatto. Recuperi pt 0', st 4'. Spettatori 733.

Nella giornata dedicata al progetto "Treviso si tinge di rosa" (1900 euro donati alle associazioni membre) i biancocelesti battono 2-1 il Caorle-La Salute e allungano in vetta, approfittando del KO casalingo della United BC. Un buon match non basta ai litoranei che ritornano a casa con zero punti: domenica prossima al Chiggiato arriverà la Liventina per un match salvezza da non fallire.

L'inizio di partita è subito in discesa: al 3' una leggerezza della difesa litoranea permette a Posocco di imposessarsi della sfera e infilare Vidizzoni. Alla mezzora il portiere del CLS travolge in uscita Malagò, è calcio di rigore. Gucccione dagli 11 metri si fa però respingere il tiro dal portiere. Mancato il raddoppio, il Treviso al 34' subisce il pareggio di Teso che incorna una punizione di Bravo. Nel secondo tempi i biancocelesti riescono a riportarsi avanti: al 12' cross di Boron e girata vincente di Simeoni. Il CLS resta comunque sul pezzo e sfiora il gol con una punizione di Bravo che passa vicino ai legni. Il risultato non cambia più: in classifica i litoranei vengono raggiunti a quota 33 dall'Eclisse Carenipievigina.