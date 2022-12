Eccellenza, il Caorle-La Salute si fa rimontare 2 gol dalla Piovese e pareggia 2-2

Pareggio amarissimo per il Città di Caorle-La Salute che al Chiggiato pareggia per 2-2 con la Piovese dopo aver avuto due reti di vantaggio. La partenza dei litoranei è fulminante e dopo dieci minuti valeva l'1-0 segnato da Della Bianca che ribadiva in rete una respinta del portiere. Dieci minuti dopo Ferrarese con una magia dalla distanza infila dalla distanza un grandissimo gol che faceva presagire a una partita in discesa per il CLS. Non proprio così perchè la Piovese sul finire di tempo riapriva i giochi con un rigore di Bortolotto. Nella riprsa la squadra padovana alzava il ritmo ma i litoranei pur arretrando riusciva a tenere il vantaggio. A cinque dalla fine però Pavanello perniva al gol del definitivo 2-2.

In classifica i litoranei, complice la vittoria dell'Istrana, si trovano ora risucchiati in zona playout. Giovedì, nel match infrasettimanale dell'Immacolata, arriverà a Caorle la Calvi Noale.