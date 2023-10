Eccellenza, il programma della 5^ giornata

Nessun anticipo nel 5° turno del torneo di Eccellenza, il quale verrà quindi disputato interamente domenica pomeriggio. Il Sandonà proverà a dare continuità al successo di Belluno ospitando una squadra ostica come lo United BC. Idem lo Spinea che affronterà la Godigese, l'anno scorso arrivata sino agli spareggi nazionali per la D ma al momento attardata. Scontro tra la Calvi Noale, reduce dal primo hurrà in campionato e un CLS che ha subito il pesante 4-1 del Favaro a La Salute. Proprio i biancoverdi, partiti male con due stop ma ora reduci da due vittorie di fila, ospiteranno infine l'Unione Cadoneghe.

Di seguito il programma completo della giornata e gli arbitri designati:

Calvi Noale - Città di Caorle La Salute: Patti di Palermo

Conegliano - Eclisse Carenipievigina: Notaro di Lamezia Terme

Favaro - Unione Cadoneghe: Bortoletto di Treviso

Giorgione - Vittorio Falmec SM Colle: Moroso di Venezia

Liapiave - Cavarzano: Vacca di Bassano del Grappa

Portomansuè - Liventina Opitergina: Simonetto di San Donà di Piave

Sandonà - United Borgoricco Campetra: Casula di Ozieri

Spinea - Godigese: Conte di Treviso