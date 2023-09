Eccellenza, il programma e gli arbitri della quarta giornata

Eccellenza veneta in campo domenica per la quarta giornata di campionato. Il Sandonà affronterà la lunga trasferta bellunese per salire sul campo del Cavarzano mentre lo Spinea se la vedrà con la Liventina Opitergina. Fuori casa anche la Calvi Noale sul campo del Vittorio Falmec mentre si sfideranno tra di loro CLS e Favaro a La Salute.

Di seguito il programma completo e gli arbitri designati:

Cavarzano - Sandonà: Dei Tos di Conegliano

Città di Caorle-La Salute - Favaro: Scomazzon di Bassano

Eclisse Carenipievigina - Portomansuè: Cestaro Sedona di Treviso

Giorgione - Liapiave: Nonnato di Rovigo

Godigese - Conegliano: Gironi di Verona

Liventina Opitergina - Spinea: Trombello di Como

United Borgoricco Campetra - Unione Cadoneghe: Crivellaro di Legnago

Vittorio Falmec SM Colle - Calvi Noale: Benetazzo di Padova