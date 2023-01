Eccellenza, il programma e gli arbitri del prossimo turno

Nuovo turno di campionato per l'Eccellenza veneta che nel weekend torna in campo per la 22^ giornata.

Sabato pomeriggio il Sandonà sarà in campo a Pieve di Soligo con l'Eclisse Carenipievigina: ai biancocelesti servono i tre punti per provare a rientrare nel treno dei playoff.

A Salzano invece derby tra la Robeganes e la Calvi Noale, due squadre che necessitano di punti anche se per obiettivi diametralmente opposti. All'andata un gol in extremis valse l'1-0 per i bianco-azzurri.

Incontri molto difficili infine per Spinea e Caorle-La Salute. I gialloblu giocheranno con la Godigese, seconda forza del torneo e con il vento in poppa. A Mansuè invece i litoranei proveranno a far punti sul campo della quarta forza della classe.

Di seguito il programma completo e gli arbitri

Eclisse Carenipievigina-Sandonà (sabato ore 15): Cazzavillan di Vicenza

Arcella-Liapiave: Gironi di Verona

Istrana-Giorgione: Manzini di Verona

Godigese-Spinea: Martucci di Verona

Liventina-Piovese: Pieretti di Perugia

Portomansuè-CLS: Kurti di Mestre

Robeganese-Calvi Noale: Prencipe di Tivoli

Treviso-Opitergina: Ciaravolo di Torre del Greco

UBC-ULC: La Verde di Verona