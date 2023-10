Eccellenza, il Pulzetti bis con la Calvi Noale parte nel migliore dei modi

LIVENTINA OPITERGINA - CALVI NOALE 0-2



Liventina Opitergina (4-3-1-2): Bertocco, Bergamo, Saramin, Benedetti, Cotali, Pellegrini, Serafin, Tagliapietra, De Martin, Dell'Andrea (35' st Gurnari), Crivaro (35' st Calzone). All. Zulian.



Calvi Noale (4-3-1-2): Lombardi, Marzocchi, Gasparini, De Stefani, Dall'Agnol (11' pt Cazzaro), Leonarduzzi, Bagarotto, Bellia (17' st Lunardon), Boriero, Coin (18' st Marchiori), Peron (45' st Vedovato). All. Pulzetti.



Reti: pt 42' Boriero, st 27' Peron.



Arbitro: Carraro di Padova (assistenti Tosello di Castelfranco e Caminotto di San Donà).



Note: ammoniti Coin, Saramin, Zulian. Angoli 6-12. Recuperi pt 0', st 4'. Spettatori 230 circa.



Oderzo. Parte bene il Pulzetti bis: il ritorno in panchina del tecnico dopo l'esonero di Antonelli vede la Calvi imporsi 2-0 sulla Liventina Opitergina. Partita accorta della squadra biancoceleste, partita lenta e poi cresciuta nettamente dopo il vantaggio a fine primo tempo, capace di sfruttare cinicamente le occasioni create.



Maglia bianca, pantaloni rossi e calzetti verdi per la LeO, in campo con il solito 4-3-1-2: esordio in porta del giovanissimo Bertocco, tornano titolari Saramin e Serafin, per il resto in campo la squadra che ha battuto il Liapiave. In panchina Matteo Zulian sostituisce Loris Bodo, assente per motivi di salute. Per il Pulzetti bis la Calvi Noale si schiera con un modulo speculare: De Stefani play basso, Coin vertice alto del rombo, di punta Boriero e Peron. Al 10' già un cambio per la Calvi che perde il centrale Dall'Agnol per infortunio, al suo posto Cazzaro. E' una partita piuttosta lenta, succede veramente ben poco e i due portieri sono del tutto inoperosi. Al 16' punizione dal limite per la Calvi, Peron colpisce in pieno la barriera. Al 25' De Martin si gira in avversaria e calcia, palla larga. Due minuti dopo proteste dei giocatori di casa per un possibile fallo di mano in area, l'arbitro assegna solo il calcio d'angolo. Alla mezzora prima occasione da rete per la LeO: gran palla di Dell'Andrea per Crivaro che, in caduta calcia sul fondo. Due minuti più tardi De Martin si mette in proprio e prova la botta da fuori, sfera deviata da un difensore e larga non di molto. Al 38' Dell'Andrea si procura un calcio di punizione sul centro sinsitra, ammonito nell'ocasione Coin, batte lo stesso numero dieci della tricolore che sfiora di pochissimo il palo complice una deviazione della barriera. Continua a crescere la formazione di casa: al 40' Serafin serve De Martin che tira di potenza sul primo palo, colpendo in pieno il palo. Al 42' Calvi in vantaggio: Bagarotto sguscia sulla destra, dal fondo mette in mezzo, Bertocco in uscita va a vuoto e Boriero da due passi deposita in rete.



Al 7' della ripresa punizione per la LeO dal limite dell'area, il tiro di Dell'Andrea termina di poco alto. Al 14' invece Crivaro scende sulla destra ma sbaglia però l'ultimo passaggio per De Martin. Nuova opportunità non sfruttata dai padroni di casa al 17' quando su una palla mezza in messo arriva Dell'Andrea che di controbalzo calcia alle stelle un rigore in movimento. Due episodi da moviola intorno al 20': prima contatto tra Pellegrini e Boriero, l'arbitra fischia il fallo in attacco al giocatore della Calvi, dall'altro lato cross di Saramin sbracciate tra Gasparini e De Martin, neanche qua nonostante le proteste non arriva il rigore. Al 27' la squadra di Pulzetti raddopppia con una ripartenza ben orchestrata, Peron servito da Coin finalizza prima venendo stoppato da Bertocco che però non può nulla sul tap-in dello stesso. Bella azione ma difesa della LeO tutt'altro che esente da colpe. Al 33' corner Calvi, di pugno respinge Bertocco, Bagarotto di testa manda alto di poco. Non c'è reazione dei padroni di casa dopo il raddoppio, anzi la Calvi va vicino al tris quando al 38' Marchiori, in scivolata, per un soffio su un cross in mezzo. La tricolore è tutta in colpo di testa di Pellegrini che termina alto. I minuti finali vanno in archivio senza grandi emozioni.

