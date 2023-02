Eccellenza, il punto dopo i match di ieri

Si è giocata tra ieri pomeriggio e sera la 36^ giornata del campionato di Eccellenza. Per le nostre squadre non è stata un turno particolarmente brillante, con tre pareggi e due sconfitte.

La Calvi Noale dopo la batosta con la UBC quantomeno rialza la testa anche se non va oltre lo 0-0 con il Liapiave. Si ferma dopo tre vittorie il Sandonà che perde 3-2 nel gelo di Sedico un match sfortunato.

Buon punto sicuramente per lo Spinea che si conferma in netta ripresa: all'Allende con il Treviso i gialloblu passano con Bezze, subiscono l'1-2 dei biancocelesti ma a 5' dalla fine pareggiano con Cherif. Idem il Caorle-La Salute che pareggia a reti bianche con l'Istrana, tre partite e cinque punti per mister De Cecco. Resta però il rammarico per il rigore fallito da Ferrarese (parato).

Infine alza bandiera bianca, ormai definitivamente la Robeganese: i blugranata perdono 1-0 la sfida salvezza con la Piovese e restano ultimissimi, a 12 punti dalla zona playout.

Di seguito i risultati completi e i marcatori

Opitergina-Arcella 0-1: Rossi

Calvi Noale-Liapiave 0-0

Spinea-Treviso 2-2: Bezze, Posocco, Sottovia, Cherif

Vittorio Falmec SM Colle-Giorgione 0-1: Pluchino

Godigese-Portomansuè 2-0: Barra, Meitè

Liventina-United Borgoricco Campetra 1-0: Crivaro

Piovese-Robeganese 1-0: Bruscaglin

Unione Limana Cavarzano-Sandonà: Bez, De Stefani Band, Fiabane, Scroccaro