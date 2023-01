Eccellenza, il punto dopo le partite di ieri

Nella 35^ giornat del campionato di Eccellenza il Sandonà batte 2-1 la Calvi Noale: tre punti molto pesanti per i biancocelesti che con le reti i Gashi e Fortunato regolano la Calvi degli ex Pulzetti e Fantinato. In classifica i sandonatesi scavalcano il Vittorio Falmec e si avvicinano alla zona playoff, gli ospiti scivolano in quarta posizione.

Punti d'oro in chiave salvezza per lo Spinea che torna al successo dopo una vita, battendo 3-1 in rimonta il Liapiave. La prima vittoria con i gialloblu di Vianello porta le fime di Cherif, doppietta, e Pozzebon.

Infine il Caorle-La Salute continua nella spirale negativa, perdendo in casa lo scontro salvezza con l'Unione Limana Cavarzano a cui basta la rete di Fiabane per avere ragione dei litoranei.

Di seguito i risultati completi e i marcatori

Liapiave-Spinea 1-3: Paladin (L), Pozzebon, Cherif x2

Portomansuè-Opitergina 1-0: De Martin

Arcella-Istrana: Rossi, Furlanetto

Treviso-Vittorio Falmec SM Colle 2-0: Sottovia, Mosca

Città di Caorle La Salute-Unione Limana Cavarzano 0-1: Fiabane

Eclisse Carenipievigina-Godigese 2-2: Sartori, Basso (E), Dell'Andrea, Barra

Giorgione-Liventina 0-0

Sandonà-Calvi Noale 2-1: Gashi, Fortunato (S), Mello Corbellini

United Borgoricco Campetra-Piovese 3-1: Cappella x3 (U), Bortolotto