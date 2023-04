Eccellenza, il punto sulle squadre veneziane

Nella 32^ giornata del campionato di Eccellenza sorridono quasi tutte le formazioni veneziane. E' invece rimasto fermo il Sandonà a causa del turno di riposo.

L Calvi Noale conquista tre punti importanti, battendo 3-0 la Godigese nello scontro diretto per la zona playoff. La squadra di Pulzetti con una vera prova di forza passa in vantaggio al 22' con Fantinato e raddoppia a fine primo tempo con Pasha. Nel secondo tempi i trevigiani restano anche in 10', rosso a Oudahab, e al 30' Peron chiude definitivamente i conti. Calvi sempre a -4 dalla capolista Treviso.

Nella zona bassa della classifica due vittorie di capitale importanza per Caorle-La Salute e Spinea. I litoranei sbancano 2-1 il campo della Piovese: dopo una primo tempo a reti bianche nella ripresa vanno a segno Ferrazzo e Fiore, prima che Toffanin segni a tempo scaduto. CLS sempre a +3 sulla zona playout. Torna invece a vincere lo Spinea che batte 1-0 l'Eclisse Carenipievigina: sfida sudatissima per i gialloblu, i quali piazzano l'acuto decisivo alla mezzora della ripresa con Pozzebon. Tra due domeniche la squadra di Vianello avrà lo scontro decisivo con il Giorgione.

Niente da fare infine per la Robeganese che viene travolta 6-1 dal Treviso. Per i blugranata il gol bandiera è segnato da Giacetti.