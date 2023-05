Eccellenza, il punto sul Città di Caorle-La Salute

Prime mosse in casa Caorle-La Salute in vista della prossima stagione. I litoranei, nonostante un'annata travagliata e tre allenatori diversi sono riusciti per il secondo anno di fila a salvare la categoria e saranno di nuovo in Eccellenza.

Si riparte così da Andrea De Cecco che con un ottimo lavoro ha contribuito alla salvezza dei litoranei, insieme al preparatore dei portieri Mattia Gonella e al preparatore atletico Andrea Davanzo.

La novità più importante è per ora a livello dirigenziale in quanto il nuovo direttore sportivo sarà Corrado Del Bianco: per tanti anni alla Calvi Noale, prende il posto di Cristiano Franceschetto.