Eccellenza, il Sandonà anticipa a sabato

Il Sandonà anticipa: i biancocelesti giocheranno sabato e non domenica il match in programma con la Piovese.

La squadra allenata da Augusto Davanzo è reduce dalla sconfitta per 2-0 rimediata sul campo dello Spinea e non attraversa un periodo di forma proprio ottimale. Mancherà lo squalificato Abcha, espulso domenica scorsa. Dall'altra parte i biancorossi padovani arrivano dal fondamentale successo sull'Istrana e sono in piena bagarre salvezza.

All'andata finì 1-1, fischio d'inizio alle 15.00.