Eccellenza, il Sandonà batte 2-0 la Robeganese

ROBEGANESE FULGOR SALZANO – SANDONA’ 0-2

RETI: st 40’ rig. e 47’ Pasqual.

ROBEGANESE FULGOR SALZANO: Gava, Gazzin, Rossi, Velardi (st 41’ Tosco), Gianmarco Vio (st 1’ Raffaele Vio), Santinon, Ballestrin, Diomandè, Ziviani (st 26’ Maronilli), Migliorini (st 26’ Antolini), Dogà (st 1’ Yara). All. Nicola Marangon.

SANDONA’: Enzo, Momentè (st 32’ Zanchetta), Donadello, Uliari, De Stefani, Crescente, Manente, Scroccaro, Telesi (st 26’ Pasqual), Gashi, Susanna (st 37’ Albis). All. Augusto Davanzo.

ARBITRO: Marana di Padova (Simion di Verona e Tortomasi di Castelfranco Veneto)

NOTE – Ammoniti: Santinon, Gianmarco Vio, Velardi, Rossi, Tosco, Manente.

Con la doppietta nel finale di Pasqual il Sandonà vince a Salzano, lasciando la Robeganese desolatamente ultima e continuando invece la rincorsa ai piano nobili della classifica. Al 5’ una verticalizzazione centrale di De Stefani per Gashi, trova la chiusura puntuale di Gava. Al 21’ è Velardi a farsi largo nel centrocampo sandonatese, palla al piede arriva sino al limite dell’area, il suo tiro trova la respinta a pugni uniti di Enzo. Poco dopo è Migliorini a cercare la porta con una punizione dal limite, pallone che termina fuori. Al 28’ è ficcante un’azione sulla destra di Telesi, il suo tiro di esterno è parato da Gava. Due minuti dopo è De Stefani a cercare la conclusione da fuori area, pallone che termina fuori lambendo il palo alla destra di Gava. Alla mezzora discesa sulla destra di Manente che resiste ad un difensore per servire nel mezzo Susanna, tiro ribattuto da un difensore, pallone che s’impenna, da fuori area cerca la conclusione al volo De Stefani, sfera che termina fuori. E’ un primo tempo dove i giocatori spesso sono fuori tempo nei loro interventi, fioccano le ammonizioni. Al 40’ errato passaggio indietro di un difensore, s’inserisce Gashi che s’invola verso la porta il suo diagonale è deviato da Gava in uscita perdendosi in angolo. Sul susseguente corner testa di Crescente pallone che termina fuori. Al 43’ nuovo tiro di De Stefani verso la porta di casa, devia in angolo Gava.

Nella ripresa doppio cambio per i padroni di casa, ed è proprio il neoentrato Yara a mettersi in evidenza sulla destra al 3’, il suo tiro trova la deviazione di Enzo. Al 4’ sembra fatto il vantaggio sandonatese, palla in area per Telesi che la smista per Gashi, il cui tiro con la porta praticamente spalancata davanti a se termina incredibilmente alto. Non fortunato l’attaccante sandonatese schierato da punta centrale in questa gara, al 15’ un lungo cross sul secondo palo vede la deviazione vincente del numero dieci sandonatese ma rete viene annullata per fuorigioco. Squadra sandonatese sempre protesa in attacco in cerca del vantaggio. Al 18’ doppia protesta di Telesi per due falli subiti in area, fa proseguire l’arbitro. E’ poi la volta di Scroccaro a tentare la conclusione, devia il portiere Gava. E ancora decisivo è Gava poco dopo quando De Stefani ben servito in area da Manente cerca la conclusione, rasoterra respinto. Tanti i cambi in questo frangente con Davanzo che inserisce tra gli altri Pasqual per Telesi. Al 39’ traversone dalla sinistra di Donadello, arriva un attimo di ritardo sul secondo palo Zanchetta con il pallone che si perde sul fondo. Minuti che passano, solo un episodio potrebbe mutare l’equilibrio. E questo arriva al 40’ quando Pasqual è affrontato in area da Raffaele Vio e Santinon terminando a terra, per l’arbitro è calcio di rigore. Prende il pallone lo stesso Pasqual che s’incarica della trasformazione, Gava intuisce ma il pallone s’infila a fil di palo sulla sinistra. Nel recupero una ripartenza di Pasqual mette la parola fine alla gara.