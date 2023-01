Eccellenza, il Sandonà batte 2-1 la Calvi Noale

SANDONA’ 1922 – CALVI NOALE 2-1

Reti: pt 14’ Gashi, 22’ Mello; st 4’ Fortunato.

Sandonà: Piccolo, Donadello, Guizzini (st 46’ Momentè), Uliari, Fortunato, Abcha, De Stefani (st 38’ Crescente), Scroccaro, Carli, Gashi (st 33’ Telesi), Manente. All. Augusto Davanzo.

Calvi Noale: Carraro, Losso, Scandilori, Bellia (st 28’ Bagarotto), Leonarduzzi, Gasparini, Stalla (st 33’ De Stefani), Coin (st 14’ Peron), Pasha (st 29’ Giacomazzo), Mello, Fantinato (st 40’ Boriero). All. Nico Pulzetti.

Arbitro: Malagnino di Castelfranco Veneto (Squarcina di Venezia e Duzel di Castelfranco Veneto).

Note: ammoniti Abcha, Fortunato, Momentè, De Stefani, Scroccaro, Coin, Bellia, Leonarduzzi e Mello.

Seconda vittoria consecutiva per il Sandonà che dopo il successo di sabato con l'Eclisse batte 2-1 la Calvi Noale. Tre punti molto pesanti per i biancocelesti che con sei punti in pochi giorni rientrano prepotentemente in lotta per la zona playout. Cade invece la Calvi che scivola così al quarto posto in classifica.

Le reti. Al 14' Carli disturba il portiere avversario Carraro che perde palla, arriva Gashi che insacca a porta. Otto minuti più tardi pareggiano gli ospiti con un tiro di Mello che sorprende Piccolo, 1-1. Il sorpasso defitivo il Sandonà lo mette al 4' della ripresa grazie a una millimetrica punizione dal limite di capitan Fortunato che non dà scampo a Carraro. Lo stesso Fortunato al 35' potrebbe chiudere i conti con un penalty concesso per un fallo su Carli, il portiere della Calvi respinge il tiro dal dischetto.