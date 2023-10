Eccellenza, il Sandonà è bloccato sul pari dall'Unione Cadoneghe

UNIONE CADONEGHE – SANDONA’ 1-1

RETI: pt 25’ Bertoncello; st 35’ rig. Abcha.

UNIONE CADONEGHE: Baldan, Bertoncello, Simic, Episcopo, Rosa, Compagnin, Rossignoli, Sottovia (st 41’ De Rossi), Volpato, Baccolo (pt 26’ Meneghello), Cherif (st 29’ Conte). All. Alessandro Ferrulli.

SANDONA’ 1922: Noè, Mazzon (st 20’ Dordit), Donadello, Granzotto, Abcha, Pasian, Soncin (pt 10’ Di Sopra), Martini, Berardi, Scroccaro, Angi (st 1’ De Stefani). All. Alessandro Bisiol.

ARBITRO: Bortoletto di Treviso (Simeoni di Conegliano e Rosa di Vicenza)

NOTE: ammoniti Simic, Scroccaro, Abcha.

All’11’ su corner di Baccolo è Rosa a cercare la deviazione di testa, pallone che passa non lontano dall’incrocio dei pali alla destra di Noè. Il Sandonà ha un’opportunità al 13’, errore in area di Simic non ne approfitta Mazzon la cui conclusione è fuori misura. Al 25’ passa in vantaggio il Cadoneghe: complicato controllo sulla tre quarti di Donadello, si impadronisce del pallone Cherif che s’invola verso la porta per poi servire sulla destra Bertoncello sfuggito al controllo di Angi, il giocatore entra in area ed eludendo l’intervento in recupero di Pasian calcia in porta con il pallone che si insacca alla destra di Noè. Soffre il Sandonà: Cherif al 40’ approfitta di un’incertezza di Donadello per puntare alla porta, dal limite dell’area fa partire un forte diagonale con il pallone che si stampa sulla traversa. Sul finire si risveglia il Sandonà: al 41’Martini al limite dell’area appoggia indietro a Di Sopra sul cui tiro Baldan vola alla sua destra a deviare in corner. Sugli sviluppi del tiro della bandierina Granzotto sul primo palo cerca la deviazione, salva un difensore deviando il pallone sul fondo. Sul nuovo tiro dalla bandierina è Martini a cercare la girata di testa, ancora una volta Baldan respinge in tuffo.

Il Sandonà inizia a premere i padroni di casa nella loro metà campo, sono numerose le punizioni conquistate ma sui cui sviluppi fa sempre buona guardia il portiere Baldan. Il Cadoneghe rimane guardingo a difendere il risultato ma non disdegna le ripartenze. L’entrata di Dordit da maggior peso all’attacco sandonatese e aumentano le preoccupazioni della retroguardia di casa. Al 26’ colpo di testa a seguire di De Stefani dal limite dell’area, pallone che Berardi devia ancora di testa verso la porta biancorossa, para a terra il portiere Baldan. Al 33’ ripartenza di Berardi che si allarga sulla sinistra per poi servire sulla destra Dordit, Simic nel tentativo di anticipare l’attaccante interviene sul pallone effettuando un tiro vero e proprio verso la propria porta tanto che il portiere Baldan deve fare un super intervento per evitare la rete, sulla ribattuta è Dordit a cercare la conclusione ma è ancora Baldan a immolarsi nella respinta. Al 35’ Bertoncello commettere fallo in area su Di Sopra, l’arbitro decreta il rigore. Dal dischetto Abcha angola parecchio il suo tiro, spiazzando il portiere Baldan, con il pallone che grazie al palo termina comunque in rete.