Eccellenza, il Sandonà rinforza l'attacco con Nicolò Telesi

Secondo rinforzo di mercato per il Sandonà che dopo il portiere Manuel Enzo ha ingaggiato l'attaccante Nicolò Telesi dal Mestrino Rubano.

Classe 2000, con il club padovano aveva realizzato un gol finora. In carriera ha giocato con Treviso, Mestre, Spinea, Delta Porto Tolle e Padova. Andrà a sostituire nello scacchiere dei biancocelesti Carlo Zorzetto, passato oltre confine al Tamai.

Di seguito il comunicato del club: "Secondo acquisto del mercato invernale per il Sandonà che puntella l’attacco portando a casa il classe 2000 Nicolò Telesi. Sandonatese doc, nella sua carriera Nicolò ha militato in Serie D per tre stagioni vestendo le casacche di Delta Porto Tolle, Mestre e Spinea, mentre nelle ultime due ha giocato per Treviso e Mestrino Rubano".