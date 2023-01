Eccellenza, il Sandonà vince e continua a salire

SANDONÀ-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 1-0

SANDONÀ: Piccolo, Donadello, Guizzini, Uliari, Fortunato, Abcha, Manente, De Stefani, Carli, Gashi (22’ s.t. Momentè), Telesi (14’ s.t. Susanna). A disp. Enzo, Craciun, Crescente, Zanchetta, Germati, Tognin, Albis Anthony. All. Augusto Davanzo.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi, Rumiz, Fighera (36’ s.t. Nonnato), Scappin, Antonello (27’ s.t. Sessi), Torregrossa (18’ s.t. Tescaro), Vasic, Cappella, Chinellato (23’ s.t. Volpato), Marangoni (18’ s.t. Sartori). A disp. Niero, Dussin, Oprean, Cren. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Ferruzzi di Albano Laziale.

RETE: 17’ s.t. Gashi.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Donadello, Piccolo, Susanna e Scappin. Recuperi: 1’ e 4’.

Non si ferma la rincorsa ai piani alti del Sandonà che con una prova di sostanza batte 1-0 lo United Borgoricco Campetra. Terzo successo in una settimana per i biancocelesti che nelle precedenti due uscite avevano superato Eclisse e Calvi Noale.

Allo Zanutto la squadra di Davanzo supera con merito l'ostica formazione alto padovana. Al 36' Telesi viene steso dal capitano ospite Scappin: rigore netto. Dal dischetto il solitamente infallibile Fortunato colpisce però il palo. Tre minuti dopo il portiere Papagno respinge sulla linea il tiro di Telesi. L'occasione migliore per lo United è invece un pallonetto di Marangoni che termina sull'esterno della rete. Al 17' del secondo tempo arriva il gol decisivo: palla in mezzo di De Stefani, tira Gashi, il portiere non trattiene e la sfera varca la linea. Nel finale un'occasione per parte ma il risultato resta fermo sull'1 a 0 per il Sandonà che si porta così a un solo punto dalla zona playoff.