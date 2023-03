Eccellenza, il Sandonà vince il derby con il CLS

CITTA’ DI CAORLE LA SALUTE – SANDONÀ 0-1

RETE: pt 12’ Abcha.

CITTA’ DI CAORLE LA SALUTE: Vidizzoni, Fiore (st 19’ Spader), Zentil. Pagnoni, Slongo, Teso, Dariol, Livotto (pt 30’ Bravo), Beqiri (st 19’ Brunelli) , Ferrarese (st 37’ Ristic), Ferrazzo. All. Andrea De Cecco.

SANDONÀ: Enzo, Donadello, Guizzini, Crescente, Fortunato, Abcha, Manente (st 21’ Scroccaro), De Stefani, Telesi (st 10’ Valerio), Gashi (st 10’ Carli), Momentè. All. Augusto Davanzo.

ARBITRO: Cestaro Sedona di Treviso (Anese di Portogruaro e Sava di Padova)

NOTE: espulso al 45’ del st Teso per proteste. Ammoniti Dariol, Bravo, Carli e Guizzini.

Torna alla vittoria il Sandonà che vince 1-0 il derby con il Caorle-La Salute, decisiva l'incornata di Abcha dopo poco più di dieci minuti. Tre punti sudati per i biancocelesti che escono così da un periodo negativo e vanno a -3 dai playoff. Sconfitta a testa alta per i litoranei dell'ex De Cecco, i quali tutto sommato avrebbero meritato il pareggio.

Alla prima vera palla gol la partita si sblocca. Al 12’ calcio d’angolo per i biancocelesti, a centro area è Abcha a svettare su tutti e ad insaccare la rete dell'uno a zero. Sulle ali del vantaggio al 15’ è De Stefani ad impegnare severamente il portiere Vidizzoni con un tiro dal limite. Cerca una reazione la squadra di casa: al 19’ un tiro dal limite di Dariol termina di poco a lato. Al 30’ è costretto ad uscire per infortunio l'ex Livotto, lo sostituisce Bravo. Al 37’ viene ben servito sulla destra Manente, palla al piede converge verso la porta dove è provvidenziale l’uscita del portiere Vidizzoni che riesce a respingere a pugni chiusi il tiro dell’avanti sandonatese. Ripresa nella quale è la squadra di casa a cercare insistentemente il pareggio. Al 21’ va al tiro Dariol, riesce a deviare in corner Enzo. Poco dopo è il neoentrato Brunelli a cercare la deviazione di testa, pallone che sorvola la traversa. Alla mezzora è Crescente a salvare a centro area su un traversone dalla sinistra per Ferrarese. Gara che si mantiene viva con continui rovesciamenti di fronte. E’ poi Fortunato a rendersi pericoloso su punizione, il suo tiro è parato da Vidizzoni e termina in angolo. Al 37’ è il CLSa sfiorare la rete, sul traversone di Ferrazzo è pronta la deviazione di testa di Ferrarese, pallone che non inquadra la porta. Sul finire prima Valerio e poi Momentè impegnano il portiere di casa su altrettanti contropiedi, sul prosieguo della seconda azione Fortunato serve in profondità Carli la cui girata termina a lato. Gara che si fa agonisticamente intensa sul finire, tanto che le vibrate proteste di capitan Teso portano ad un doppio cartellino giallo con conseguente espulsione. Nemmeno le ultime sortite della squadra di casa riescono a riportare in parità il risultato.