Eccellenza, la Calvi Noale batte 2-0 l'Eclisse Carenipievigina

Squadra in casa Calvi Noale

Grazie a una doppietta di Coin la Calvi Noale sbanca il D'Agostin di Pieve di Soligo e accorcia dalla vetta. Dopo un primo tempo a reti bianche nella ripresa la squadra di Pulzetti sale in cattedra e legittima la vittoria.

Prima palla gol per la Calvi al 25': punizione dalla sinistra di Mello, devia Leonarduzzi, la palla colpisce la parte alta della traversa. Replica l'Eclisse al 30' con un traversone di Ostojic che Janko incorna a lato. Ci prova poi Fantinato con una bella botta ma Giordano fa buona guardia e respinge sopra la traversa. Nel secondo tempo la Calvi, dopo una prima frazione di studio, mette la freccia: all'11' ripartenza veloce della squadra di Pulzetti, cross di Scandilori per Coin che irrompe e scarica sotto la traversa. I padroni di casa un minuto dopo vanno vicini al pareggio con Sartori che, servito con un bel traversone, da ottima posizione di testa colpisce debole e centrale. Al 26' cross di Basso, Janko in avvitamento manca di un nulla l'appuntamento con la palla. La Calvi Noale attende sorniona e a 5' dalla fine chiude i giochi: punizione dalla fascia di Peron, respinge corto la difesa, Coin con una botta di sinistro infila la doppietta.