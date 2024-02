Eccellenza, la Calvi Noale batte 2-1 l'UBC e resta al comando della classifica

UNITED BORGORICCO CAMPETRA-CALVI NOALE 1-2

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Piva, Girardi (38’ s.t. Santi), Scremin, Zantomasi (32’ s.t. Scappin), Buson, Stevanin, Regazzo (19’ s.t. Sartori), Murataj, Barichello (19’ s.t. Cappella), Tescaro (39’ s.t. Vasic), Tronco. A disp. Cherubin, Tonini, Volpato, Marangoni. All. Alessandro Ferronato.

CALVI NOALE: Lombardi, Gabrieli, Gasparini, De Stefani, Pellegrini, Leonarduzzi, Bagarotto (17’ s.t. De Martin), Coin, Pasha, Peron (36’ s.t. Dall’Agnol), Boriero (17’ s.t. Marzocchi). A disp. Bortoletto, Angeli, Vedovato, Stalla, Gesuato, Milan. All. Nico Pulzetti.

ARBITRO: Naselli di Catania.

RETI: 7’ p.t. Regazzo, 8’ p.t. Pasha, 25’ p.t. Gabrieli.

NOTE: Spettatori 300 circa. Ammoniti Barichello e Leonarduzzi. Recuperi: 2’ e 4’.

La Calvi Noale batte 2-1 lo United Borgoricco Campetra e resta al comando della classifica con un punto di vantaggio sul Conegliano. Eppure a partire meglio sono i padroni di casa, che al 7’ mettono subito la freccia grazie a un'azione corale finalizzata da un lampo di Regazzo. La Calvi Noale non si scompone e sul ribaltamento di fronte trova subito il pareggio con Pasha, micidiale nel punire uno svarione difensivo locale. La capolista completa la rimonta al 25’, quando è Gabrieli a salire in cattedra inventandosi un proiettile dai trenta metri che si infila imprendibilmente all’incrocio dei pali. Lo United si riversa in avanti a caccia del pareggio: le opportunità più ghiotte portano la firma di Tescaro (murato per due volte sulla linea di porta), Girardi (rigore concesso e poi tolto per fuorigioco millimetrico) e Buson, la cui capocciata proprio al novantesimo viene tolta dalla porta da un prodigioso salvataggio di Lombardi. Il portiere salva così il punteggio e i tre punti che prendono la via di Noale.