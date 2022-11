Eccellenza, la Calvi Noale batte in rimonta l'Opitergina e conquista la vetta

OPITERGINA - CALVI NOALE 2-3

Opitergina: Lorello, Salviato, Perinot, Akafou (st 33’ Pontin), Benedetti, Granzotto, Tagliapietra, Malagò, Morbioli, Cotali (st 23’ Botter), Berardi (st 13’ Tesolat). All. Bodo.

Calvi Noale: Carraro, Bellia, Scandilori ( st 32’ Losso), Cazzaro, dall’Agnol, Gasparini, Stalla (st 23’ Borgacci), Coin, Fantinato, Mello, Peron (st 44’ Boriero). All. Pulzetti.

Reti: pt 20’ Tagliapietra (O), pt 23’ Tagliapietra (O), pt 36 Fantinato (C), pt 43’ Mello (C), st 18’ Scandilori (C)



Arbitro: Liviero di Vicenza



Note: ammoniti Akafou, Benedetti, Granzotto, Tesolat e Mello

Vittoria pesantissima per la Calvi Noale che in rimonta si impone per 3-2 sull'Opitergina e complice la sconfitta del Treviso raggiunge la vetta della classifica. Tre punti sudati per la squadra di Nico Pulzetti che approccia male e dopo poco più di venti minuti va sotto di due reti complice la doppietta di Tagliapietra. La Calvi si scuote e con una reazione da grande squadra riesce a pareggiare prima della fine del primo tempo con le marcature di Fantinato e Mello. Nel secondo tempo la zampata di Scandilori vale il 3-2 finale dopo 45 minuti dominati.

Domenica prossima match tosto per la Calvi Noale che ospiterà la lanciata Godigese.