Eccellenza, la Calvi Noale crolla a Camposampiero

UNITED BORGORICCO CAMPETRA-CALVI NOALE 4-0



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi, Galliot (16’ s.t. Oprean), Fighera, Rumiz (26’ s.t. Sessi), Antonello, Torregrossa (22’ s.t. Vasic), Sartori (18’ s.t. Marangoni), Cappella, Chinellato (24’ s.t. Volpato), Tescaro. A disp. Niero, Cren, Nonnato, Regazzo. All. Alessandro Bertan.

CALVI NOALE: Carraro, Dall’Agnol, Scandilori, De Stefani (18’ s.t. Stalla), Leonarduzzi, Gasparini, Bagarotto (1’ s.t. Peron), Coin (1’ s.t. Pasha), Giacomazzo (1’ s.t. Bellia), Fantinato, Mello (33’ s.t. Nasini). A disp. Bortoletto, Losso, Cazzaro, Boriero. All. Nico Pulzetti.

ARBITRO: Liviero di Vicenza.

RETI: 2’ p.t., 40’ p.t. (rigore) e 15’ s.t. Cappella, 5’ p.t. Tescaro.

NOTE: Spettatori 250 circa. Ammoniti Galliot, Antonello, Chinellato e Peron. Recuperi: 1’ e 4’.

Crollo totale della Calvi Noale che incassa un pesante 4-0 dalla United Borgoricco Campetra in uno scontro diretto per la zona playoff che alla vigilia lasciava presagire tutt'altro. Sul campo invece è stato un monologo dei padovani che trascinati dalla tripletta di Cappella hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Partenza bruciante dei padroni di casa, che al 2’ vanno subito a bersaglio con bomber Cappella, rapace come un falco a ribadire in rete una corta respinta di Carraro su missile di Tescaro. Appena il tempo di esultare che a salire in cattedra è proprio quest’ultimo, micidiale nell’agganciare una perfetta imbeccata di Torregrossa e gonfiare la rete con una sontuosa fucilata all’incrocio. La United esonda e va ad un passo dal tris in almeno altre tre occasioni: due portano la firma dell’incontenibile Tescaro, murato dai riflessi di Carraro, e una di Girardi, fermato solo dal palo a portiere battuto. Il 3-0 è comunque nell’aria e arriva al 40’ con il solito Cappella, che si conferma una sentenza anche dagli undici metri trasformando un rigore procurato da Sartori. La Calvi Noale è alle corde e al 60’ va definitivamente al tappetto con la tripletta personale del centravanti rossobiancoblu, lesto a sbattere dentro un’altra corta respinta di Carraro su bomba di Galliot.