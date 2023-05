Eccellenza, la Calvi Noale perde 2-1 con la Godigese ed esce dai playoff

Si ferma il cammino della Calvi Noale: nella finale dei playoff del girone B di Eccellenza i biancocelesti perdono 2-1 con la Godigese e dicono addio al sogno di tornare in Serie D.

Davanti al pubblico delle grandi occasioni, un migliaio gli spettatori presenti, la squadra di Pulzetti parte a razzo e va subito in vantaggio: al 1' scambio tra Coin e Stalla, crosso in mezzo e maldestra deviazione nella propria porta di Pilotto per l'autogol dell'ex. Occasione per la Godigese al 14' con Burraci che di testa manda a lato da ottima posizione. La Calvi si rivede al 33' con un tiro di Pasha, Gottin para corto ma Fantinato non riesce a segnare. Il pareggio arriva al 41': traversone di Dell'Andrea, Stangaciu controlla e trafigge Carraro. Nel secondo tempo ci prova Fantinato, Gottin si salva in corner. Al 10' la Godigese va avanti con una rasoiata di Meite, 2-1 e classico gol dell'ex. I padroni di casa non demordono e spingono alla ricerca del pareggio: al 37' Gottin dice di no a Pasha e Peron calcia fuori di un soffio al 44'. L'ultima occasione è sui piedi di Bagarotto che però tira alto.

Finisce così la partita e la stagione della Calvi che ha disputato un grandissimo torneo, restando attaccata fino all'ultimo alla corazzata Treviso. Resta sicuramente l'amaro in bocca per com'è finita: la squadra meritava gli spareggi nazionali per quanto fatto nei mesi precedenti.