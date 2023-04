Eccellenza, la Calvi Noale vince 3-0 a Istrana

Si è conclusa a Istrana il campionato a dir poco straordinario della Calvi Noale condita negli ultimi due mesi con ben 7 vittorie di fila e la speranza del passaggio diretto di categoria a spese di un Treviso sconfitto nell’ultimo turno. Di fronte una squadra, l’istrana, ormai sicura di dover affrontare i play-out e consapevole di dover arginare in qualche modo la compagine noalese.

Ne vien fuori una gara che si sblocca già al 9° minuto con una conclusione del centravanti Giacomazzo su assist di Bagarotto. Il Noale continua imperterrito a triangolare e macinare gioco e alla mezz’ora altro gol di Fantinato in diagonale alla sinistra del portiere. Si giunge al 40° circa e Bagarotto decide di fare tutto da solo: incursione dalla destra e staffilata potente che si infrange sul palo, respinta e tap-in vincente ancora una volta del centravanti Giacomazzo che per l’occasione ha sostituito egregiamente Pasha squalificato. Ripresa con girandola di sostituzioni sia da una parte che dall’altra. Per il Noale esordio anche per Baldan che centra pure un palo clamoroso e del portiere Bortoletto. Alla mezz’ora però le notizie che arrivano da Treviso infrangono i sogni noalesi e il secondo gol trevigiano spegne tutte le speranze dei ragazzi allenati da mister Pulzetti.

La Calvi è in ogni caso già promossa al secondo turno dei playoff dove affronterà in casa la vincente tra Portomansuè e Godigese.