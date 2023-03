Eccellenza, la Calvi Noale vince a Padova

ARCELLA-CALVI NOALE 0-2

ARCELLA: Berto, Toso (27′ st Vidor), Rubin, Boscaro, Pistolato, Lovato, Zavan (13′ st Varnier), Danielli (21′ st Bettonte), Tamponi, L. Rossi (40′ st Teodoro), Plamadeala (23′ st Stangherlin). A disposizione: T. Rossi, Tagliapietra, Sartore. Allenatore: Fonti.

CALVI NOALE: Carraro, Cazzaro, Scandilori, Bellia (29′ st Boriero), Dall’Agnol, Leonarduzzi, Bagarotto, Stalla (40′ st Gasparini), Pasha (48′ st Giacomazzo), Coin (29′ st De Stefani), Fantinato (21′ st Peron). A disposizione: Bortoletto, Losso, Nasini, Corbellini.

Allenatore: Pulzetti.

Arbitro: Dogliani di Conegliano.

Reti: 2′ pt Pasha, 20′ st Dall’Agnol.

Note: ammoniti Dall’Agnol, Zavan, Rossi, Leonarduzzi, Peron, Stalla e Bettonte. Angoli 3-4. Recupero 2′ e 5′.

Successo con merito per la Calvi Noale che si impone per 2-0 sul campo dell'Arcella con i gol di Pasha e Dall'Agnol. I padovani, pur tenendo abbastanza bene il campo e giocando alla pari, non sono riusciti quasi mai ad impensierire il portiere Carraro. La Calvi passa subito al 2′, quando su sviluppi dell’angolo battuto da Stalla nasce una mischia in area risolta da Pasha che insacca. I bianconeri sfiorano il pari al 19′: punizione dal limite di Plamadeala, la palla sfiora il palo alla destra del portiere. Prima dell’intervallo Berto deve opporsi due volte alle conclusioni di Coin e Scandilori che non riescono a raddoppiare. Nella ripresa la gara si blocca e le chance sono ancora meno. Al 20′ il raddoppio osite: punizione di Coin, la difesa respinge, in girata di prima intenzione Dall’Agnol insacca all’angolino basso. Nel finale, dopo un colpo di testa a lato di Tamponi al 34′, occasioni a grappolo nel recupero con le squadre lunghissime, ma il punteggio non cambia più.