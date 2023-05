Eccellenza, la delusione di mister Pulzetti dopo l'eliminazione della Calvi Noale

C'è sicuramente amarezza in casa Calvi Noale dopo la sconfitta di domenica con la Godigese che ha sancito l'eliminazione della squadra dalla corsa alla Serie D.

Il tecnico dei biancocelesti Nico Pulzetti ha così commentato l'incontro:

E' un peccato, arrivati a questo punto volevamo passare il turno. Abbiamo fatto un anno incredibile, dà fastidio e dispiace sia per i ragazzi che per la società. Siamo arrivati a un punto dal Treviso, l'amarezza è tanta. Avevamo perso un po' il ritmo partita dopo non aver giocato per tre settimane, faccio i complimenti a loro specialmente per il primo tempo. Non abbiamo seguito le nostre idee, probabilmente c'era stata tensione nei ragazzi più giovani. Si volta pagina e vedremo cosa succederà. Auguro a loro di portare il Veneto in alto. Ringrazio la proprietà e tutti i miei collaboratori per quello che abbiamo fatto. Il gruppo dei ragazzi è stato straordinario, è un lavoro di un anno e mezzo che abbiamo portato avanti: peccato davvero finire così.