Eccellenza, la Julia Sagittaria prosegue con mister Tomas Giro

Dopo settimane di stallo legate alle note vicende degli impianti sportivi comunali, è tornato il sereno in casa Julia Sagittaria. I nerazzurri, dopo il rientro dell'intero consiglio direttivo in un primo momento dimissionario, saranno regolarmente al via del campionato di Eccellenza dopo aver vinto con largo anticipo la Promozione.



Anche nella prossima stagione la Julia sarà allenata da Tomas Giro, alla guida della squadra ormai dal 2019: la sua conferma "vale più di qualsiasi cosa circa l’intenzione dei concordiesi di allestire un organico all’altezza della nuova categoria", fa sapere la società. Viene confermato anche il preparatore dei portieri Luca Pauletto. Allenatore e dirigenza si sono ritrovati per fare il punto della situazione: a giorni le prime novità in materia di mercato.