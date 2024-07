Eccellenza, la Julia Sagittaria rinforzo il centrocampo con Gianluca Fuxa

Ancora un acquisto per la Julia Sagittaria: il Direttore Sportivo Claudio Ferrati ha raggiunto l’accordo per il trasferimento il maglia nerazzurra del mediano Gianluca Fuxa, giocatore da quattro stagioni in forza alla Liventina prima e Liventina Opitergina adesso. Classe 1994, si tratta del classico elemento d’esperienza in grado di portare tanta sostanza in mezzo al campo. Nello scacchiere tattico di mister Giro andrà a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Basso. Nel calcio dei grandi, Fuxa ha iniziato nell’allora Pro Mogliano, poi diventata Union Pro. Complessivamente ha vestito per otto stagioni la maglia del club moglianese, ma con nel mezzo anche una parentesi alla Robeganese, quindi il passaggio alla Liventina