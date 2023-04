Eccellenza, la presentazione dell'ultima giornata

Ultima volata per l'Eccellenza: il massimo campionato regionale veneto è atteso da 90 minuti di fuoco con ancora molti verdetti da emettere.

La Calvi Noale prova ad inseguire un sogno: la squadra di Pulzetti deve battere l'Istrana e sperare in un passo falso del Treviso per un clamoroso sorpasso in vetta al fotofinish. Per la Calvi sarebbe in tal caso il secondo campionato di Eccellenza dopo quello della stagione 2014-2015, vinto davanti al Nervesa di Luigi Sandri, ora presidente del Treviso. Da non escludere a priori l'ipotesi di un pazzesco spareggio per il titolo in caso di pareggio noalese e sconfitta del Treviso.

E' vicinissimo alla salvezza il Caorle-La Salute, distante tre punti dalla zona playout, impegnato però nella difficile trasferta a Castello di Godego. La Godigese infatti cerca punti per essere certa dei playoff e in casa ha ottenuto 2/3 dei punti totali in campionato. All'andata i litoranei vennero sconfitti per 3-2.

Lo Spinea invece, sicuro dei playout, può però sperare in un piazzamento migliore. I gialloblu se la vedranno con una United Borgoricco Campetra senza obiettivi di classifica e possono approfittare del turno di riposo dell'Arcella. Lo Spinea infatti in caso di successo supererebbe i padovani e anche l'Istrana, se sconfitto, avendo così il vantaggio di giocare il match di ritorno dei playout in casa.

Infine termina l'agonia della Robeganese che a Salzano ospiterà il Vittorio Falmec SM Colle. I blugranata hanno vissuto un campionato di sofferenza, sempre sul fondo della classifica, riuscendo tutto sommato ad onorare quasi sempre gli impegni.