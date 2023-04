Eccellenza, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Giovanni Molin, nella riunione del 18 Aprile 2023 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari:

ALLENATORI

Squalifica fino al 2 maggio: Didonè Gianluca (Città di Caorle-La Salute).

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per una giornata: Pasha Patrick (Calvi Noale), Donè Rocco (Spinea), Donadello Andrea (Sandonà).

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una giornata per recidività in ammonizione: Ristic Nemanja (Città di Caorle-La Salute), Velardi Cosimo Dennis (Robeganese).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

Momentè Davide (Sandonà).