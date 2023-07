Eccellenza, lo Spinea annuncia il nuovo direttore generale Livio Glerean

Lo Spinea comunica che Livio Glerean è il nuovo direttore generale della società gialloblu. Glerean negli ultimi anni è stato il direttore sportivo del Real Martellago e del Treviso.



L’accordo è stato raggiunto in data odierna e queste sono le prime parole del nuovo dg: “Mi fa molto piacere far parte di questo importante progetto e sono molto grato alla società per l’opportunità che mi ha offerto. L’impegno è assicurato per sviluppare il lavoro nel miglior modo possibile”.