Eccellenza, lo Spinea batte 2-0 il Sandonà

SPINEA – SANDONA’ 2 - 0

RETI: pt 12’ Numi; st 28’ Cherif.

SPINEA: Sandri, Zamengo, Marzocchi, Barzaghi, Zanon, Donè (st 26’ Vecchiato), Numi, Benjamin, Pozzebon (st 19’ Alessio Bezze), Penzo (st 33’ Alessandro Bezze), Cherif (st 39’ Rampin). All. Matteo Vianello.

SANDONA’: Enzo, Donadello, Guizzini. Uliari, Fortunato, Abcha, Momentè (st 19’ Susanna), Scroccaro, Carli, Gashi (st 26’ Telesi), Manente (st 29’ Crescente). All. Augusto Davanzo.

ARBITRO: Marchetti di Bassano del Grappa (Schiavon di Castelfranco Veneto e Fassina di Bassano del Grappa).

NOTE: espulso al 20' del st Abcha per doppia ammonizione. Ammoniti Zanon, Marzocchi, Alessio Bezze, Alessandro Bezze, Manente, Fortunato.

Vittoria importantissima per lo Spinea che all'Allende batte 2-0 il Sandonà: tre punti d'oro nella corsa salvezza per i gialloblu che con un gol per tempo battono i biancocelesti, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque gare giocate. Eppure il Sandonà era partito bene: al 10’ punizione dal limite di Fortunato, a portiere battuto il pallone incoccia la parte bassa della traversa e rimbalza al di qua della linea, Carli cerca di ribadire in rete di testa viene anticipato in corner da un difensore. Risponde al 12’ lo Spinea con Pozzebon, il suo tiro dal limite è parato a terra da Enzo. Al 16’ arriva il vantaggio gialloblu: incredibile disattenzione della difesa sandonatese che non chiude su un’incursione centrale di Numi, il tiro dal limite non lascia scampo ad Enzo. Pochi minuti dopo i biancocelesti potrebbero incassare il raddoppio; su un traversone dalla destra colpo di testa di Cherif, respinge Enzo, cerca di ribadire in rete Pozzebon in scivolata ma il pallone va sull’esterno della rete. Gara che si fa un po' nervosa, Spinea che si difende con ordine con i sandonatesi che non inquadrano lo specchio della porta. Al 35’ la ripartenza solitaria di Manente sembra decisiva, ma il numero undici sandonatese si allarga troppo e al momento del tiro calcia malamente alto. Al 39’ su cross di Donadello in area vi è una girata debole di Carli, facile la presa del portiere Sandri.

Nella ripresa ci si aspetta una reazione sandonatese veemente, ma nulla sembra essere nelle corde biancocelesti quest’oggi e le manovre sono lente e facili preda della difesa di casa. A metà secondo tempo un fallo a centrocampo di Abcha provoca il secondo cartellino giallo per il difensore sandonatese. Lo Spinea spinge alla ricerca del raddoppio: al 25’ una ripartenza del neoentrato Bezze trova a centro area Cherif il cui tiro termina fuori di poco. Al 28’ lo schema si ripete e questa volta gli esiti sono diversi, Bezze pesca ancor una volta in mezzo all’area Cherif che infila Enzo in uscita. Al 31’ nuovo pericolo in area sandonatese Bezzè per Cherif, il tiro ravvicinato dell’attaccante spinetense è respinto da Enzo, da fuori area cerca la conclusione Numi, Enzo alza il pallone sopra la traversa. Sandonà che fa fatica a concretizzare qualche azione d’attacco così che quasi per caso su un traversone di Scroccaro il pallone colpisce la seconda traversa di giornata per i biancocelesti, s’avventano sul pallone Telesi e un difensore, ma la conclusione sandonatese termina fuori.