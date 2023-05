Eccellenza, lo Spinea si gioca tutto nel playout di ritorno

Tutto in 90 minuti per lo Spinea che domenica si gioca la salvezza nei playout di ritorno con l'Istrana.

Allo stadio Allende i gialloblu, dopo il 2-1 incassato una settimana fa in terra trevigiana, devono solo vincere: un successo con un gol di scarto portorebbe ai tempi supplementari al termine dei quali sarebbero salva la squadra di mister Vianello che si è piazzata meglio nella classifica finale del campionato di Eccellenza.

Per lo Spinea la retrocessione in Promozione sarebbe un incubo in quanto per i gialloblu sarebbe la seconda consecutiva nel giro di un anno.