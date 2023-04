Eccellenza, lo Spinea supera 1-0 la UBC e va ai playout

SPINEA-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 1-0

SPINEA: Urban, Zamengo, Marzocchi, Minio, Zanon, Busatto, Numi (33’ s.t. Riccato), Beniamin (24’ s.t. Barzaghi), Pozzebon (42’ s.t. Rampin), Alessandro Bezze (32’ s.t. Alessio Bezze), Penzo. A disp. Basso, Vecchiato, Compagno, Lazzari, Soligo. All. Matteo Vianello.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Regazzo, Galliot, Volpato, Rumiz, Oprean, Torregrossa (22’ s.t. Sessi), Barichello (17’ s.t. Dal Toso), Cappella (39’ s.t. Dussin), Chinellato (38’ s.t. Cren), Marangoni (38’ s.t. Nonnato). A disp. Niero, Vasic, Tescaro, Sartori. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Casali di Cesena.

RETE: 30’ p.t. Alessandro Bezze.

NOTE: Spettatori 200 circa. Espulso al 20’ p.t. Rumiz per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Minio, Pozzebon, Alessandro Bezze, Oprean e Galliot. Recuperi: 1’ e 4’.

Lo Spinea batte 1-0 la United Borgoricco Campetra e agguante i playout: vittoria di misura firmata Alessandro Bezze che permette ai gialloblu di evitare lo spareggio con la Liventina e di giocarsi la permanenza in categoria con l'Istrana. Avvio veemente dello Spinea, che nei minuti iniziali sbatte per due volte sugli ottimi riflessi di Papagno. Al 20’ gli ospiti restano in dieci per il rosso diretto sventolato a Rumiz, spedito negli spogliatoi per fallo da ultimo uomo: i padroni di casa non si fanno pregare e alla mezzora mettono la freccia con Alessandro Bezze, letale nello sfruttare un’errata respinta della retroguardia padovana. La United Borgoricco Campetra nonostante l'uomo in meno prova a reagire: nella ripresa le opportunità più nitide portano la firma di Barichello (bella parata di Urban) e Volpato (missile a fil di palo proprio allo scadere), con lo Spinea che a metà frazione manca di un soffio il raddoppio con una punizione di Pozzebon respinta dal palo.