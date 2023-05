Eccellenza, mister Matteo Vianello ci racconta la gioia per la salvezza del suo Spinea

Tanta gioia e anche un pizzico di sollievo per Matteo Vianello: il tecnico dello Spinea ci commenta così la vittoria di domenica scorsa sull'Istrana che ha garantito la permanenza in Eccellenza della formazione gialloblu.

Mister, quanta soddisfazione c'è dopo questo traguardo?

E' stata un'impresa, a un certo punto si era creata un po' di sfiducia. I ragazzi settimanalmente si sono sempre impegnati al massimo, erano stati loro che mi lanciavano segnali, volevano ottenere questa salvezza: in determinate partite durante la stagione hanno commesso degli errori di gioventù. La nostra squadra è molto giovane, però sai abbiamo chiuso in crescendo, partita dopo partita. Ero dispiaciuto dopo il playout d'andata, avevamo preso gol al 93'. In settimana avevo visto la squadra ferita ma motivata, volevano ottenere la salvezza con il cuore. L'abbiano raggiunta con una partita di coraggio.

Infatti è stato un 4-0 che non ammette repliche.

Non abbiamo lasciato nulla al caso: la squadra ha fatto una partita totale, tutto il gruppo dal primo all'ultimo che magari ha giocato un po' meno. E' stata una vittoria del collettivo. Bravissimi i ragazzi da quando sono arrivato, avevo trovato una squadra ben allenata e faccio i complimenti a mister Centurioni che è anche un amico. Adesso ci godiamo questa salvezza che per lo Spinea era importantissima, un'altra retrocessione avrebbe creato una forte depressione sportiva. Siamo stati bravissimi a raggiungere l'obiettivo, è una soddisfazione grande che voglio condividere con tutti i miei giocatori, lo staff e quelli che ci seguono.

E' stato un campionato tremendo.

Penso che questa sia stata la 45^ partita stagionale della mia squadra tra campionato e coppa dove siamo arrivati in semifinale. E' stata un'annata logorante, però la squadra giovane ha sempre lavorato bene. Non posso lamentarmi dei ragazzi, è una vittoria del gruppo e di un collettivo meraviglioso che ha sempre creduto in quello che si proponeva.