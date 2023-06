Eccellenza, Nicholas Granzotto rinforza la difesa del Sandonà

Colpo difensivo per il Sandonà, che per la prossima stagione irrobustisce il pacchetto arretrato con Nicholas Granzotto, in arrivo dall’Opitergina.



Difensore centrale classe 1999 di assoluta affidabilità, nonostante la giovane età ha già giocato da protagonista ben sei stagioni di Eccellenza e una di Serie D con le maglie di Liventina e Opitergina, indossando anche la fascia da capitano.