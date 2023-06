Nuovo rinforzo per lo Spinea che annuncia l'arrivo dell'attaccante Nicolò Gemelli dalla Godigese. Classe '91, nell'ultima stagione ha segnato 5 gol con la formazione trevigiana.



Punta centrale, per lui è un ritorno a Spinea dopo l'esperienza nella stagione 2017-2018 (6 gol in 27 presenze). In carriera ha giocato anche con GOC, Ponzano, Real Martellago, Calvi Noale e Favaro.