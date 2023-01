Eccellenza, pareggio casalingo per il Sandonà

SANDONA' - ARCELLA 3-3

SANDONA’: Enzo, Momentè, Guizzini, Uliari, Fortunato, Abcha, De Stefani, Scroccaro, Pasqual (25′ st Telesi, 45′ st Susanna), Carli, Gashi. A disposizione: Piccolo, Craciun, Crescente, Facco, Manente, Germati, Albis. Allenatore: Davanzo.

ARCELLA: Berto, Toso (16′ st Maritan), Rubin, Boscaro, Pistolato, Varnier, Plamadeala (29′ st Stangherlin), Bettonte (16′ st Zavan), Tamponi, Mangieri, L. Rossi (32′ st Vidor). A disposizione: T. Rossi, Lovato, Teodoro, Danielli, Menato. Allenatore: Fonti.

Arbitro: Gallo di Mestre.

Reti: 4′ pt rigore Fortunato, 11′ pt Tamponi, 1′ st rigore Fortunato, 32′ st autorete Uliari, 39′ st Mangieri, 40′ st De Stefani.

Note: ammoniti Pasqual, Berto, Boscaro e Tamponi.

Pareggio interno per il Sandonà che allo Zanutto confeziona uno spettacolare 3-3 con l'Arcella dei tanti ex. In tutta la gara è un continuo botta e risposta, tra le formazioni di Davanzo e di Fonti. Il Sandonà passa subito, al 4′, con il rigore di Fortunato, causato dal fallo di Berto in uscita, l’Arcella però reagisce e pareggia immediatamente i conti all’11’ con Tamponi, che sigla di testa e realizza il pari sul cross di Plamadeala. Ad inizio ripresa, immediato nuovo vantaggio dei padroni di casa, ancora dagli undici metri e ancora con Fortunato, dopo il fallo in area di Boscaro. Il Sandonà preme e ha un buon momento: ci pensa Berto, con due parate importanti, a tenere in piedi la gara sui tentativi di Pasqual e Guizzini. Al 32′ arriva quindi il pareggio bianconero: su sviluppi calcio d’angolo, Vidor colpisce di testa e segna con la deviazione complice e determinante di Uliari. Al 39′ Mangieri recupera palla e si invola verso la porta, saltando tre avversari e scaraventando la sfera sotto la traversa per l’incredibile 2-3. Sembra fatta, e invece un minuto dopo la formazione veneziana pareggia: calcio di punizione di Fortunato, la palla viene respinta ma sul tap-in si avventa De Stefani che realizza il definitivo pari.