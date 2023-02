Eccellenza, il quadro delle partite e degli arbitri designati

Un derby e tre scontri importanti per le cinque squadre veneziane impegnate nel torneo di Eccellenza veneta.

Big match innanzitutto a Camposampiero tra i padroni di casa della United Borgoricco Campetra e la Calvi Noale, rispettivamente quinta e quarta forza del girone. La Calvi domenica scorsa ha battuto 2-1 il Giorgione mentre i padovani sono stati scontti di misura dal Sandonà.

Proprio i biancocelesti sulla carta dovrebbero avere un turno agevole, affrontando in un derby la Robeganese ultima in classifica. I biancocelesti arrivano da un ottimo momento di forma anche se i padroni di casa nonostante la difficile classifica hanno dimostrato di essere vivi.

Lo Spinea dopo aver ottenuto quattro punti in due partite cerca di dare continuità, affrontando all'Allende l'Opitergina. Un avversario sicuramente ostico ma i gialloblu per risalire la classifica non possono guardare in faccia a nessuno.

Infine il Caorle-La Salute dopo aver battuto la Robeganese salirà fino a Pieve di Soligo per affrontare l'Eclisse. Una vittoria permetterebbe ai litoranei di scavalcare proprio la squadra trevigiana e di uscire dalla zona playout.

Di seguito il programma completo e gli arbitri designati

Vittorio Falmec - Godigese: Lena di Treviso

Treviso - Istrana: Gambacurta di Enna

Eclisse Carenipievigina - Caorle La Salute: Di Palma di Cassino

Giorgione - Unione Limana Cavarzano: Carraro di Padova

Piovese - Liapiave: Gallo di Mestre

Portomansuè - Arcella: Vacca di Bassano

Robeganese - Sandonà: Marana di Padova

Spinea - Opitergina: Esposito di Pescara

United Borgoricco Campetra - Calvi Noale: Liviero di Vicenza