Eccellenza, il programma del prossimo turno di campionato

L'Eccellenza veneta dopo il turno infrasettimanale ritorna subito in campo per la 30^ giornata di campionato nella quale il big match è Treviso-Portomansuè.

La Calvi Noale va a Piove di Sacco per provare ad approfittare di un passo falso di una delle due battistrada. La Piovese nel 2023 ha però vinto tutte e cinque le partite giocate in casa.

Il Sandonà invece giocherà con la Liventina: tre punti d'obbligo per i biancocelesti per continuare ad inseguire l'obiettivo dei playoff. All'andata vittoria del Sandonà per 3-1.

Altro match da brividi per lo Spinea che dopo il pareggio poco utile con la Liventina ospita l'Arcella in un altro scontro salvezza. Appena tre i punti di differenza in classifica, una vittoria dei gialloblu peserebbe doppio.

Trasferta impegnativa per il Caorle-La Salute che se la vedrà con il Vittorio Falmec. Al Barison però nelle ultime uscite i rossoblu di casa hanno sempre steccato.

Infine la Robeganese sarà impegnata sul campo dell'United Borgoricco Campetra, obiettivo onorare fino alla fine il campionato.

Di seguito il programma completo delle partite e degli arbitri:

Giorgione - Eclisse Carenipievigina: Marchetti di Bassano del Grappa

Godigese - Istrana: Bianco di Mestre

Liventina - Sandonà: Lacerenza di Barletta

Opitergina - Liapiave: Taouili di Vicenza

Piovese - Calvi Noale: Targhetta di Castelfranco

Spinea - Arcella: Zilani di Trieste

Treviso - Portomansuè: Costa di Busto Arsizio

United Borgoricco Campetra - Robeganese: Cestaro Sedona di Treviso

Vittorio Falmec SM Colle - Caorle La Salute: Rossi di Mestre