Eccellenza, prime novità per lo Spinea

Lo Spinea comunica che il rapporto di collaborazione con il direttore generale Livio Glerean e con il tecnico Matteo Vianello non proseguirà nella prossima stagione sportiva. La società tutta li ringrazia per il lavoro svolto quest’anno e fa loro un grande in bocca al lupo per il proseguo della carriera. Mister Vianello chiude con gialloblu dopo la salvezza ai playout nella passata stagione, dopo essere subentrato e il 12° di quella appena terminata mentre l'ex dg Glerean si è già accasato allo United Borgoricco Campetra.



Al contempo la società comunica il prolungamento del rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Emanuele Leda, alla quale dà la piena fiducia.